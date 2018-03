Giustizia è fatta, almeno in parte. La commissione disciplinare della Ligue 1 ha deciso di cancellare l’ammonizione che era stata inflitta a Mario Balotelli lo scorso 10 febbraio, in occasione di Dijon-Nizza: l’attaccante italiano era andato dall’arbitro a lamentarsi dei cori razzisti nei suoi confronti ma il direttore di gara, in tutta risposta, lo ammonì per proteste.



Ci ha messo una pezza la disciplinare, annullando quel cartellino giallo. Archiviato però il procedimento nei confronti del Dijon, che dunque non sarà sanzionato.