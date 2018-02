Douglas Costa si confessa sul canale YouTube di "Pilhado". Il giocatore della Juve parla della sua passione per il Gremio, il suo primo club professionistico, ma getta un ombra sul passato. In particolare di quando, con la maglia del Gremio lui e i suoi compagni furono costretti a non vincere una gara contro il Flamengo, al fine di impedire all'Internacional di vincere il titolo brasiliano.

"Dopo il primo tempo il punteggio era sull'1-1. Durante la seconda frazione arrivò la notizia che l'Internacional sarebbe diventato campione del Brasilerao con quel risultato. Così facemmo dei cambi e decidemmo di giocare lontani dalla porta avversaria. Era una partita difficile: non potevo dare me stesso. Era brutto: dovevo giocare per perdere", ha spiegato il giocatore della Juve.