Stop di petto in area, ma da posizione defilata, salto, rovesciata e sinistro. La palla vola all'angolino opposto e si insacca sotto la traversa. Questo il gol, la «cilena» assolutamente pazzesca, di «Ibra» Zecchinato che ha regalato i tre punti al Trento. Ma le parole non sono sufficienti per descrivere la prodezza, mai vista al Briamasco. Ecco quindi il video: al minuto 1:50 l'azione da applausi.

LA SEQUENZA: MAGIA ED ESULTANZA