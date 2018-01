L'ottimismo non è svanito ma il Barcellona continua a tenere duro: per il trasferimento di Rafinha Alcantara all'Inter ci vorrà ancora del tempo, i blaugrana hanno incassato il rilancio di Piero Ausilio (di ritorno a Milano) per un diritto di riscatto a 30-35 milioni di euro, ma ancora non basta. O, comunque, i catalani (che hanno convocato il brasiliano, già d'accordo con l'Inter fino al 2022, per la Coppa del Re) vogliono pensarci bene e guadagnare il massimo (40 milioni più bonus la richiesta) in caso di possibile rinascita del talento brasiliano, frenato da tanti infortuni negli ultimi mesi.

L'Inter comunque continua a muoversi su più fronti: Ramires resta un obiettivo di Luciano Spalletti, lo Jiangsu Suning cerca però alternative credibili all'ex Chelsea. Per l'attacco, invece, spunta l'ipotesi Daniel Sturridge : in Inghilterra scrivono che il 28enne centravanti del Liverpool (scadenza 2019 e spesso ai box) è entrato nel mirino di Walter Sabatini, che lo ha chiesto in prestito. Non accennano a placarsi, intanto, le voci circa un possibile interessamento del Real Madrid per Mauro Icardi : Florentino Perez sarebbe disposto a pagare a giugno la clausola da 110 milioni di euro per il bomber argentino, che però sarebbe un'alternativa a Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Incassato il gran rifiuto di Simone Verdi, il Napoli punta Lucas Moura , praticamente mai impiegato nel Psg, che però - come con Javier Pastore - vuole monetizzare. Servono circa 30 milioni.

Matteo Politano l'alternativa, ma il Sassuolo ha dichiarato incedibile l'esterno. Nikola Maksimovic, però, potrebbe essere la chiave per convincere il patron Giorgio Squinzi. In casa Sassuolo sono tornati alla carica i dirigenti emiliani per il 18enne centravanti dell'Inter, il noneso Andrea Pinamonti (foto) , che arriverebbe al posto di Matri che andrebbe in B al Parma. Pinamonti verrebbe ceduto per «farsi le ossa» in prestito o per 6/7 milioni con diritto di riscatto. L'Inter potrebbe tenere il suo gioiello nella Primavera, alla fine, per vincere anche la Youth League.

Arrivato la scorsa estate dal Porto, Andrè Silva non ha avuto l'impatto sperato al Milan ma in Inghilterra continua ad avere un certo appeal. Ora spunta all'orizzonte lo Swansea. Il Milan ha confermato che non farà acquisti in questa sessione, e punta "solo al consolidamento di tutti i giocatori in rosa attuale". In casa Roma si torna a parlare di una possibile cessione di Radja Nainggolan al Guangzhou Evergrande per 50 milioni complessivi (prestito oneroso più pagamento rateizzato per aggirare la luxury tax imposta dalla Federcalcio cinese), non è certo di rimanere neanche Emerson Palmieri: pronto il Chelsea. Nel mirino di Monchi c'è Fabian , 21enne regista del Betis e dell'Under 21 spagnola, già seguito da Manchester United, Leicester e Tottenham.