Due vittorie e una sconfitta: bilancio tutto sommato positivo per le squadre trentine impegnate nel turno infrasettimanale del girone B di serie D di calcio.

Al Briamasco torna al successo il Trento, bravo a vincere la resistenza del Lumezzane. Il gol del successo arriva all'87' grazie a Zecchinato, autore della rete decisiva anche all'andata a Lumezzane. I gialloblù salgono così a 23 punti in classifica, soltanto uno in meno della quota salvezza diretta.

Ancora una brillante prestazione per il Levico Terme. Sul campo di casa in viale Lido la squadra di mister Stefano Manfioletti sconfigge per 4-2 il Caravaggio che domenica scorsa aveva sconfitto 3-0 il Trento. Per i termali, ora a 30 punti in graduatoria, a segno il bomber Bertoldi, Alberti, Brusco e Castellan.

L'unica formazione a piangere è quella del Dro Alto Garda, battuto di misura a Lecco al termine di un match disputato a porte chiuse. I ragazzi di mister Claudio Ischia, che lamentano un gol annullato a Casolla. hanno pagato caro il rigore trasformato da Bertani. Il Dro resta al penultimo posto in classifica con 14 punti.