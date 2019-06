L’Umana Reyer Venezia vince lo scudetto di basket 2018-2019. La formazione lagunare, nella decisiva gara 7 della serie finale, ha battuto al PalaTaliercio la Dinamo Sassari con il punteggio di 87-61. Questi i parziali: 16-12, 39-30, 69-47.



Si tratta del quarto titolo della storia per Venezia, dopo quelli del 1941-42, 1942-43 e 2016-17. Protagonisti della serata Bramos (22), Haynes (21), Daye (13), Watt (10). Una serie incredibile quella tra le due squadre, che sono arrivate fino a gara 7 per giocarsi lo scudetto: Reyer 1-0 dopo il primo match 10 giorni fa, poi doppietta Sassari che passa a condurre 2-1, quindi pari e sorpasso Venezia che sul 3-2 si fa battere in casa in gara 6 andando sul 3-3 nella serie e portando la serie alla gara di stasera che l’Umana ha portato dalla sua parte alzando la coppa dello scudetto. Nel primo quarto fa qualcosina in più Venezia, anche se il match è in equilibrio: la squadra di casa va al primo mini riposo avanti 16-12. Nel secondo periodo, la squadra di casa prova a scavare il solco, Sassari tiene per larghi tratti ma si va all’intervallo con l’Umana avanti di 9 (39-30). L’avvio di ripresa è nelle mani di Bramos, che segna 11 punti di fila e porta la formazione di De Raffaele sul +18 (50-32).



Pozzecco prova a ricompattare i suoi, ma a 4’ dalla fine del terzo quarto Watt segna il +20 Venezia (57-37), in attacco Sassari sbaglia troppo e poco dopo De Nicolao mette i liberi del +22 (59-37) che segnano inevitabilmente la gara. Si va all’ultimo riposo sul 69-47, ma Watt al riavvio segna il +24 (71-47) ripetuto più volte (78-54, poi 80-56) e poi a 2’25« addirittura il +26 (82-56) ed anche il +28 con McGee e Cerella (85-57 e 87-59) che ricaccia indietro tutti i tentativi di reazione dei sardi, che chiudono con percentuali al tiro troppo basse per poter rimanere in partita.