Come annunciato ieri dall’Adige, Aaron Craft resta alla Dolomiti Energia Trentino: il miglior difensore della Serie A 2018/19 vestirà la maglia di Trento anche nella prossima annata sportiva.

L’esterno classe ‘91, leggenda di Ohio State University, aprirà in agosto la sua terza avventura a Trento: dopo la finale raggiunta nel 2017 e il grande ritorno nell’autunno 2018 che ha aperto la risalita dei bianconeri verso la quinta partecipazione consecutiva ai playoff, Craft occuperà di nuovo la cabina di regia della squadra di cui è rapidamente diventato uno dei volti più rappresentativi grazie alla sua intensità e alla sua leadership.

«Sono davvero molto contento, Aaron è un giocatore di qualità, con le sue caratteristiche tecniche e umane sono convinto che continuerà a rappresentare un valore aggiunto fondamentale per la squadra e per il club. Oltre ad essere un eccellente giocatore di pallacanestro, la sua grande leadership e la sua professionalità lo hanno rendono un simbolo importante di Trento per l’ambiente, i tifosi e la città, quindi sono particolarmente felice della sua permanenza in maglia Aquila», commenta coach Nicola Brienza.