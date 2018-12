La Dolomiti Energia Trentino fa provare ai 4.000 della BLM Group Arena tutte le mille contrastanti emozioni che può regalare la pallacanestro e batte la Segafredo Virtus Bologna 71-65: i bianconeri nel tredicesimo turno di campionato colgono il quarto successo consecutivo e raggiungono in classifica proprio la stessa Bologna agganciando il “treno” Final Eight di Coppa Italia. Arrivati anche a +20 nel corso di un primo tempo giocato ai limiti della perfezione (35-15), i bianconeri si sono visti raggiungere da Punter (24 punti) e compagni già nel cuore del terzo quarto. Da quel momento in poi è andato in scena un corpo a corpo che ha visto l’Aquila trascinata dal solito Craft e da un capitan Forray decisivo nel finale di match: 18 punti per Marble, 12 di Gomes.

La Dolomiti Energia tornerà a giocare alla BLM Group Arena domenica 13 gennaio contro l’Happy Casa Brindisi nell’ultimo match del girone di andata: la domenica precedente, il 6 gennaio sempre alle ore 17.00, i bianconeri saranno di scena al Forum di Assago dove affronteranno i padroni di casa dell’Armani Exchange Milano nel rematch delle Finali Scudetto 2018.

LA CRONACA

I bianconeri aprono la sfida con un primo quarto da sogno: grazie a 10 punti di Marble e ad uno stupendo lavoro difensivo di squadra, la Dolomiti Energia sale rapidamente sul 12-0, e nonostante un paio di squilli di Punter chiude con un vantaggio già in doppia cifra i primi 10’ (20-9).

La reazione della Virtus si schianta sulla compattezza di un’Aquila dura in difesa ed ordinata in attacco, che con i punti di Gomes e Flaccadori (5 consecutivi nel cuore del secondo quarto) sale addirittura a +20 (35-15). Bologna prova a farsi sotto con un break di 8-0 propiziato da Baldi Rossi e M’Baye, ma con un paio di invenzioni di Beto e Craft i padroni di casa vanno all’intervallo lungo avanti di 15 sul 41-26.

L’inerzia però si sposta completamente dalla parte delle Vu Nere già dai primi istanti di terzo periodo: le triple in rapida successione di Cournooh, dell’ex Baldi Rossi e soprattutto di uno straordinario Punter riavvicinano Bologna ad una Trento smarrita in attacco e più permissima in difesa. Gli ospiti pareggiano a quota 52 ad avvio di quarto periodo: Jovanović segna 6 punti consecutivi (60-52), ma Taylor e Punter replicano immediatamente e la partita è in perfetta parità entrando negli ultimi 2’: due canestri consecutivi di Craft scacciano le ombre, i liberi di capitan Forray intervallati da un grande recupero dello stesso capitano trentino chiudono il discorso. Il 2018 della Dolomiti Energia si chiude con una BLM Group Arena da tutto esaurito in piedi per un’Aquila che continua a volare alto.