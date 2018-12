Undicesima giornata di serie A1 di basket domani con la Dolomiti Energia che nella trasferta di Pesaro torna a contare sul proprio intero roster a disposizione: Diego Flaccadori ha risolto i problemi alla caviglia che lo avevano costretto a saltare i match con Ankara, Reggio Emilia e Valencia, mentre Davide Pascolo dopo il riposo precauzionale nell’ultimo turno di EuroCup con gli spagnoli tornerà a referto in campionato.

In terra marchigiana i bianconeri cercano la prima vittoria esterna stagionale in Serie A (5 sconfitte fino a questo momento) e due punti pesanti per risalire posizioni in classifica, dove a 5 gare dal termine del girone di andata c’è ancora margine per inseguire il treno Final Eight di Coppa Italia. La Victoria Libertas Pesaro ha cominciato la stagione con il piede giusto. Coach Galli può contare sui due migliori realizzatori di tutto il campionato: James Blackmon, guardia classe ‘95 di Chicago, sta viaggiando ad oltre 21 punti di media, Erik McCree ne aggiunge altri 20 con ottime percentuali al tiro.

Dopo aver chiuso l’ultima stagione con la salvezza conquistata in volata, la VL Pesaro ha cambiato la propria identità tecnica rispetto alle ultime stagioni puntando non più su «rookie» in uscita dal college ma in giocatori con un po’ più di esperienza europea. Uno su tutti, Egidijus Mockevicius, roccioso centro lituano del ‘92 arrivato dal Rytas Vilnius e fra i migliori rimbalzisti di tutto il campionato ad oltre 10 di media. Tra le fila dei pesaresi c’è anche il talentino di Trento Luca Conti, classe 2000 che con la maglia della VL giocherà in prestito per questa e per la prossima stagione e che si è messo in luce alla recente NextGen Cup dove è stato votato come Mvp del raggruppamento.