Nuovo consiglio di amministrazione per Aquila Basket Trento. Lo ha votato l’assemblea dei soci (Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, Cast - Consorzio Aquila per lo Sport Trentino, e Trust Aquila) nella serata di ieri assieme all’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

Presidente è stato riconfermato Luigi Longhi mentre è stato completamente rinnovato il consiglio d’amministrazione. Escono Diego Cattoni, Paolo Pretti e Pompeo Viganò e al loro posto sono stati nominati il commercialista Maurizio Scozzi, il procuratore sportivo Andrea Pretti e l’imprenditore Bruno Giampieretti.

Per quanto riguarda il collegio sindacale esce Enrico Ballardini. Presidente è Pino Borgonovi, mentre i sindaci effettivi sono Lorenzo Biscaglia (a suo tempo candidato alla presidenza del Trust) ed Enrico Bettini (attuale vicepresidente del Trust). Insomma, tutto in famiglia, o quasi.

I soci hanno colto l’occasione per esprimere apprezzamento nei confronti dell’operato del consiglio uscente e del collegio sindacale al termine di un mandato caratterizzato da efficienza gestionale e brillanti risultati sportivi. Proprio alla luce della positiva esperienza maturata in questo triennio, il presidente della Fondazione Giovanni Zobele ha chiesto ai tre consiglieri uscenti di partecipare attivamente alle iniziative della Fondazione, il cui scopo è quello di unire nello sport esperienze e mondi diversi della comunità regionale.