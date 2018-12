Vittoria casalinga per gli Under 18 eccellenza che superano Imola per 84-62 confermandosi in testa alla classifica del proprio girone. I trentini iniziano subito forte e con un parziale di 21-11 nel primo periodo e indirizzano subito la partita sui binari giusti. Nel secondo periodo i bianconeri sono bravi ad incrementare ulteriormente il vantaggio e, grazie ad un altro parziale favorevole (22-15) raggiungono la pausa lunga con un margine di 17 punti (43-26).

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Alessio Marchini perdono solidità e concentrazione, soprattutto nella metà campo difensiva; si iniziano così gli ultimi 10 minuti sul 61-43. Nell'ultimo periodo gli aquilotti continuano a giocare con un po' troppa superficialità e poca concretezza, permettendo agli avversari di arrivare fino al -10, per poi riuscire negli ultimi minuti a sbloccarsi e a chiudere sul +22.

Nel frattempo il lungo classe 2001 Maximilian Ladurner nel giorno del suo 17esimo compleanno è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per il raduno di metà mese.



Dolomiti Energia Trentino 84

Basket International Imola 62

(21-11, 43-26; 61-43)

Dolomiti Energia Trentino: Covi 17, Jovanovic 12, Voltolini 17, Bernardino 4, Kitsing 9, Tani, Torrigiani, Baldessari, Doneda 9, Ladurner 14. Coach Marchini, ass. Ress, Gilmozzi.

BK International Imola: Fazzi, Lullo, Spinosa, Franzoni 5, Calabrese 19, Poli 5, Ravaglia 15, Ricci Lucchi 5, Wiltshire 7, Alberti 5. Coach Santi, ass. Bracciale.