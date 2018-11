Vittoria di cuore e di carattere per la Dolomiti Energia Trentino, che batte il Banco di Sardegna Sassari 71-66 nell’ottava giornata di campionato Serie A PosteMobile e sale a quota 4 punti in classifica. I bianconeri dopo un avvio così così salgono di colpi con il passare dei minuti, scappano a +15 nel finale di terzo quarto e poi resistono alla rimonta rabbiosa degli ospiti nel finale. Doppia doppia di Gomes (14 punti e 10 rimbalzi, oltre a 10 falli subiti), ma buona serata anche per Pascolo (13 punti), Marble (12 punti e 6 assist) e Jovanović (11 e 4 rimbalzi). La Dolomiti Energia tornerà a giocare alla BLM Group Arena solo sabato 15 dicembre nell’anticipo della decima giornata di campionato contro Reggio Emilia. Dopo la pausa i bianconeri giocheranno due partite in trasferta molto delicate a Torino (sabato 8 dicembre) e ad Ankara (mercoledì 12).

La cronaca. In apertura di match Trento fatica a trovare la via del canestro contro la rocciosa difesa di Sassari, che dall’altra parte del campo trova in Cooley e Pierre i propri finalizzatori (2-6). I bianconeri però nonostante i problemi di falli di Jovanović cambiano marcia intorno alla metà del primo quarto, quando i canestri di Mian (tripla) e del rientrante Hogue riportano avanti i trentini (11-8). A quel punto è una fiammata a firma Marble (7 punti consecutivi) a mandare le squadre al primo mini-intervallo sul 18-10. La Dolomiti Energia continua ad attaccare con ritmo ed inerzia, ma col passare dei minuti cresce anche la qualità del Banco di Sardegna: dopo aver toccato anche il +12, Trento vede i sardi riavvicinarsi con la triple di Bamforth e Petteway, ma ancora una volta l’energia di Dustin, la solida regia di Craft e il perfetto 8/8 ai liberi nel secondo quarto permettono ai padroni di casa di chiudere il primo tempo avanti in doppia cifra di vantaggio. Nel terzo quarto i bianconeri partono bene e mettono subito un freno ai tentativi di rimonta di Sassari: Bamforth e Spissu provano a scuotere i sardi, ma Trento trova in Gomes, Jovanović e in un fantastico Pascolo i punti e le giocate che la trascinano al +15 (49-34). Sassari non molla, ma continua a schiantarsi contro il muro difensivo della Dolomiti Energia. Nell’ultimo quarto i bianconeri vacillano sotto i colpi di Petteway e di uno strepitoso Cooley, ma la potenza di Gomes e la trascinante leadership di Craft regalano al pubblico della BLM Group Arena la seconda vittoria stagionale in campionato.

MAURIZIO BUSCAGLIA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: «Ci mancava la vittoria, volevamo una grande partita per strappare un altro risultato positivo. Abbiamo giocato il match che volevamo, anche se ci abbiamo messo un po’ ad entrare nei nostri obiettivi in attacco: in difesa abbiamo fatto un fantastico lavoro per tutta la serata, così quando abbiamo trovato migliori geometrie in attacco abbiamo svoltato. Nel finale abbiamo tenuto la palla troppo ferma, ma abbiamo comunque trovato nella nostra difesa le risorse per vincere. Ci tengo a ringraziare staff tecnico e preparatori per l’eccellente lavoro svolto in questi giorni che ci ha permesso di poter mettere in campo per 20’ Dustin Hogue, autore peraltro di una bella prestazione: piccole grandi cose come questa rendono ancora più bello, per me ma anche per i giocatori, faticare e scarificarsi per questo club e per questa organizzazione».

Dolomiti Energia Trentino 71 Banco di Sardegna Sassari 66 (18-10, 39-29; 59-46)

Dolomiti Energia Trentino: Marble 12 (3/5, 0/3), Pascolo 13 (4/7, 1/1), Mian 9 (3/7 da 3), Forray (0/2), Flaccadori 2 (0/1, 0/3), Craft 2 (1/5, 0/1), Mezzanotte ne, Gomes 14 (2/5, 1/7), Hogue 8 (2/3), Lechthaler ne, Jovanović 11 (5/12). Coach Buscaglia.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 3, Smith 7, Bamforth 10, Petteway 12, Devecchi ne, Magro 2, Pierre 7, Gentile 2, Thomas 4, Polonara 3, Cooley 16. Coach Esposito.

Arbitri: Paternicò, Biggi, Nicolini.

NOTE: Tiri da due: TRE 17/40, SAS 18/40. Tiri da tre: TRE 5/23, SAS 5/23. Tiri liberi: TRE 22/30, SAS 15/15. Rimbalzi: TRE 39 (Gomes 10), SAS 43 (Cooley 10). Assist: TRE 14 (Marble 6), SAS 11 (Petteway 5). Recuperi: TRE 7 (7 giocatori con 1), SAS 0. Spettatori: 3.260.