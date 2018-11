È molto soddisfatto coach Maurizio Buscaglia per la storica rimonta in Eurocup della sua Dolomiti Energia Trentino che a San Pietroburgo ha battuto lo Zenit, riaccendendo le speranze di qualificazione alla seconda fase: «Raccontare una partita del genere è possibile solo dividendola in due parti - racconta il tecnico dell’Aquila -. Nella prima metà abbiamo mancato di energia, e abbiamo avuto poche idee in attacco, facendo tanta confusione. Poi però siamo rientrati dall’intervallo con l’idea di assumerci precise responsabilità individuali in difesa e di passarci di più il pallone in attacco. In questo modo siamo riusciti a riaprire la gara. A meno undici, con meno di due minuti dal termine ho detto ai miei ragazzi durante un time-out di credere nella vittoria, che potevamo davvero farcela, e loro sono stati bravi a farlo. Lasciatemi dire bravi a tutti, anche perché per la prima volta abbiamo tirato col 100% ai liberi. Tutto il lavoro fatto ha pagato».

Ecco gli highlights dell’incredibile vittoria in Russia.