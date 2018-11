Brutte notizie per l'Aquila basket: quindici giorni di stop per Dustin Hogue. Il centro statunitense, migliore in campo ieri sera, dovrà restare ai box a causa dello stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediato negli ultimi minuti del match vinto dai bianconeri contro l’ASVEL. Confermata quindi la diagnosi effettuata nel post partita dallo staff medico e dall’ortopedico del club Giorgio Benigni. Dustin già nel pomeriggio di oggi ha cominciato a svolgere le terapie del caso e la riabilitazione con il fisioterapista Giacomo Beccucci e il massaggiatore Franco Jachemet.

Nel frattempo arriva una conferma dal fronte mercato, con l'Aquila e Nikola Radicevic che hanno definito la rescissione consensuale del contratto che legava al club bianconero la guardia serba, che andrà a vestire la maglia del Gran Canaria. Radicevic lascia Trento dopo aver giocato 13 partite tra campionato ed EuroCup (7,9 punti e 4,1 assist di media). A Nikola Aquila Basket rivolge sentiti ringraziamenti per il percorso fatto assieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.