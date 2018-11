In un incontro valido per la 7a giornata del girone C di Eurocup, Trento ha battuto i francesi del Villeurbanne con il punteggio di 79-77.

Questi i parziali: 22-22, 40-40, 59-57.

Si tratta del secondo successo europeo per la squadra trentina che adesso è a quota 4 punti nel girone.