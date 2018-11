L’Aquila è stata brutalmente sconfitta al PalaDelMauro, «sbranata» dai Lupi irpini in una fossa dove hanno dominato giocatori di classe eccelsa quali Caleb Green (30 punti) e Norris Cole (22). Eloquente il punteggio finale: 110-72.



I giocatori della Dolomiti Energia sono stati immediatamente travolti dai Lupi di casa, hanno accennato ad una reazione verso la metà del secondo quarto, per il resto è stato una Waterloo di proporzioni terribili.



La decima sconfitta stagionale matura con un punteggio subìto oltre i 100 punti. Urge correre ai ripari. Servono nuovi innesti. In campionato bianconeri sempre sconfitti, in Eurocup un sorriso solo con i serbi del Partizan, ko in semifinale di Supercoppa e quattro rovesci in coppa. Il dramma di ieri è significativo.