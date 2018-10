Reduce dal ko di sabato sera contro Cremona alla prima di campionato, la Dolomiti Energia si rituffa in Eurocup. Domani sera a Villeurbanne l’Aquila giocherà il secondo turno di Coppa contro l’Asvel.

«Un team con un roster profondo, pieno di lunghi molto fisici e di giocatori con grande esperienza internazionale, anche se non mancano esterni giovani e talentuosi, uno su tutti Maledon» lo descrive il giovane Andrea Mezzanotte. «Rispetto a quella giocata contro Cremona dovremo disputare una partita migliore sotto tanti aspetti, in particolare mettendoci più attenzione ed intensità nella lotta a rimbalzo: questa sarà la chiave per provare a vincere in trasferta, su un campo caldo e difficile da espugnare come lo saranno tutti in questo girone C».

Maurizio Buscaglia si concentra invece sui cambi necessari dopo la sconfitta contro Cremona. «Stiamo cercando di trarre spunto dalla nostra ultima partita, che per certi versi è stata un po’ un passo indietro rispetto a quanto visto mercoledì contro il Partizan. In questi giorni ci siamo concentrati su alcuni aspetti profondi e generali del nostro gioco, in particolare in difesa, ma anche su alcuni dettagli e situazioni specifiche da sviluppare. Fra le cose positive di questa prima uscite stagionali in ogni caso sottolineo la nostra caparbietà, una qualità da allenare e consolidare: in una prestazione sottotono come quella di sabato sera siamo arrivati ad avere il tiro della vittoria».

«Ora ci aspetta una sfida contro un’avversaria di alto livello come l’Asvel - continua il coach -: vogliamo provare a vincere, ovviamente, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere in considerazione il nostro processo di crescita che va oltre alla singola partita».