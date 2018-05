Tutto pronto al PalaDelMauro per l’avvio della serie playoff tra Sidigas Avellino e la Dolomiti Energia (omani sera alle 20.45, diretta Rai Sport HD ed Eurosport Player).

I bianconeri in quattro anni di Serie A non sono mai riusciti a sbancare il palazzetto di Avellino, che rimane l’unico campo fra quelli mai calcati nella massima serie su cui i bianconeri non siano riusciti a vincere almeno una volta: sotto 7-2 nel totale dei precedenti fra le due squadre (8 volte avversarie in regular season e 1 nella semifinale di Coppa Italia del 2016), la Dolomiti Energia Trentino dovrà provare ad invertire la tendenza in un quarto di finale che i bianconeri affrontano per la terza volta nella propria storia nell’accoppiamento quarta-contro-quinta.

Il miglior giocatore della Legabasket contro il miglior giovane Under 22: la sfida fra Jason Rich, MVP del campionato, e Diego Flaccadori, confermatosi come il talento più brillante fra le giovani leve della Serie A, promette emozioni e grandi canestri. E’ la prima volta che Trento sfida un MVP nei playoff scudetto: la guardia americana, 32 anni, ha chiuso la regular season da miglior realizzatore del campionato (19,4 punti di media), e ha segnato più di 30 punti in ben tre occasioni, compreso il match della quindicesima giornata alla BLM Group Arena in cui risultò determinante nel finale di partita chiudendo a 33 punti a referto (7/11 da due, 4/6 da tre, 7/7 ai liberi).

Dominique Sutton è il giocatore che in Serie A ha segnato più punti contro Avellino in assoluto: Dom-inator ne ha mandati a bersaglio 27 nella partita di andata e 20 in quella di ritorno giocata non più tardi di mercoledì scorso. Il miglior realizzatore della stagione dei bianconeri, che ha recentemente superato il traguardo dei 1.000 punti in carriera in Serie A con la maglia dell’Aquila, sarà chiamato ad essere uno dei principali terminali offensivi della squadra anche nei playoff scudetto.

La Sidigas Avellino si presenterà al primo atto dei quarti di finale forte degli innesti di due nuovi giocatori, chiamati a rafforzare ulteriormente una squadra già capace di arrivare alla finale di FIBA Europe Cup e di chiudere con 20 vittorie e 10 sconfitte la regular season di Serie A. Gli arrivi del playmaker americano di passaporto bosniaco Alex Renfroe (ex di Bayern Monaco e Barcellona fra le altre) e del lungo ceco Patrik Auda (visto a Trento con la maglia della propria nazionale) garantiranno a coach Sacripanti la possibilità di scegliere fra 9 elementi i 7 stranieri da portare a referto in ogni partita.