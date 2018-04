Una partenza con il freno a mano tiratissimo (27-10 nel primo quarto) e poi l'insesorabile rimonta, con il pareggio a pochi minuti dalla fine, il tentativo di allungo, il ritorno di Torino e qualche brivido negli ultimi secondi, con la freddezza di Forray dalla lunetta decisiva. L'Aquila vince a Torino 88-92 e prosegue nel proprio momento magico: una squadra in costante crescita, che dimostra match dopo match una grande maturità. Contro la Fiat grande prova di Shields (22 punti), ma soprattutto nel secondo e nell'ultimo quarto i bianconeri sono apparsi in grande forma. Come sempre fondamentale l'apporto di capitan Forray: 16 punti, ma soprattutto i due liberi decisivi a pochi secondi dalla fine, quando la tripla dell'ex Poeta sembrava aver riaperto i giochi. Bene anche Flaccadori, 13 punti con un bellissimo 4/5 da tre.