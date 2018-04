Domenica 8 aprile 2018 la Dolomiti Energia Trentino affronta alla BLM Group Arena di Trento la Happy Casa Brindisi nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A. L’ala portoghese Beto Gomes e l’assistente allenatore bianconero Vincenzo Cavazzana hanno presentato alla stampa il match numero 42 della stagione dei trentini, che puntano a dare continuità al proprio rendimento recente (6 vittorie nelle ultime 7 partite in A) per ambire ad un piazzamento playoff.

JOAO BETO GOMES: Brindisi gioca una pallacanestro di grande velocità, passando dalla difesa all’attacco con rapidità ed efficacia: dal nostro punto di vista quindi sarà fondamentale giocare una buona partita in termini di transizione difensiva e attenzione ai dettagli. Sento di attraversare un buon momento nella mia stagione, un momento figlio anche della crescita complessiva che abbiamo fatto come squadra: ho seguito lo stesso processo a livello individuale, ora che giochiamo meglio insieme anche io mi sento più in fiducia e più pronto ad avere impatto sulla partita. Da qui alla fine della stagione ora si tratta solo di lavorare duro e crescere ancora, cercando di ottenere anche il miglior risultato possibile in termini di classifica. Rispetto a come abbiamo cominciato la stagione la nostra posizione in graduatoria è soddisfacente, ma questa soddisfazione la dobbiamo trasformare in voglia di fare ancora meglio: siamo ambiziosi e competitivi, mancano ancora tante partite al termine della regular season e puntiamo a vincere ogni volta che scendiamo in campo. Come gruppo sento la giusta atmosfera in partita e durante la settimana, siamo molto concentrati e stiamo andando tutti nella stessa direzione con l’obiettivo di arrivare ai playoff e poi giocarci al massimo le nostre possibilità contro qualunque avversaria.

VINCENZO CAVAZZANA: Affrontiamo una Brindisi diversa rispetto alla squadra incontrata nel match di andata, e che con il cambio di allenatore ha saputo trovare la propria identità: hanno tanti giocatori con grandi doti offensive, e sono reduci da un bel successo di carattere contro Sassari. In questi giorni noi stiamo lavorando con determinazione, consapevoli del peso specifico di ogni singola partita: sarà fondamentale da qui alla fine della regular season affrontare ogni match con spirito e mentalità da playoff.