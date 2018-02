La Dolomiti Energia Trentino è pronta a vivere gli ultimi intensi 11 appuntamenti per inseguire i playoff di Serie A: sabato alle 20.45 a Reggio Emilia contro la Grissin Bon andrà in scena un match già determinante per cominciare a delineare i valori della classifica.

I bianconeri a quasi 20 giorni di distanza dall’ultimo appuntamento ufficiale (la vittoria contro Cantù del 10 febbraio, foto Montigiani in basso) proveranno a togliersi di dosso un po’ di ruggine sfruttando anche un’amichevole di prestigio con la Vanoli Cremona, formazione anch’essa in piena lotta playoff e reduce dalla sconfitta al supplementare contro Torino in semifinale di Coppa Italia: domani sera, mercoledì 28 febbraio, a Cremona si giocherà quindi in una sorta di allenamento congiunto in attesa anche del definitivo rientro dei rispettivi nazionali.