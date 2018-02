Spettacolo, sorprese e suspance. Le finali fiorentine di Coppa Italia passeranno alla storia per le emozioni che hanno regalato al pubblico del Mandela Forum e a tutti gli appassionati in streaming e davanti alla tv.

Saranno Fiat Torino e Germani Brescia a giocarsi stasera (ore 18) il trofeo, ma tutte quattro le semifinaliste scese ieri sul parquet lo meriterebbero più o meno allo stesso modo, se non altro per i brividi scatenati in due partite interminabili, finite entrambe ai supplementari.

Nella gara del pomeriggio la Fiat ha sconfitto la Vanoli Cremona 92-87 dopo un tempo supplementare, grazie ad una prestazione coi fiocchi di Aleksander Vujacic, autore di 15 punti, messi a segno spesso nei momenti decisivi. Ai cugini Diener e compagni sono invece mancate energie nella parte conclusiva del match dopo lo sforzo già fatto ai quarti contro Avellino. La sfida è stata sostanzialmente equilibrata, con la Vanoli che però ha sempre avuto di fatto la testa avanti. Dall'altra parte a ricucire spesso lo svantaggio per la Fiat si è incaricato Vujacic, anche se è stato Blue Vander a dare la scossa al roster di Galbiati (40-40 al 20'). Si è così arrivati ad inizio ultimo quarto con Vanoli davanti di 6 punti, 61-55. A quel punto è stato Poeta ad entrare in azione e grazie ad una sua tripla è arrivato nel giro di 120 secondi il pareggio (62-62). Due triple di Fontecchio parevano rassicurare la strada della Vanoli verso la strada della finale ma i falli hanno limitato Johnson-Odom e Portanese, mentre dall'altra parte Mbakwe usciva per numero di sanzioni personali a 3'20". Blue ne approfittava per inserirsi spesso in area pitturata, mostrando talento ed ottime soluzioni di tiro. Una tripla di Diener ha riportato avanti Vanoli ma prima Blue e poi Tourè hanno dato il vantaggio a Torino. Il pareggio definitivo è di Fontecchio con una favolosa penetrazione per il supplementare. Nell'extratime una tripla di Vujacic ha dato il colpo decisivo a Cremona, ormai scarica.

Nella seconda semifinale un'eroica Cantù (nonostante un organico ridotto al lumicino e due giocatori fuori per falli) ha costretto Brescia a 5' di supplementari (87-82). Decisive due giocate difensive di Luca Vitali nell'ultimo minuto.