L'Aquila perde male a Bologna, dove la virtus si impone 82-75, dopo aver condotto anche con margine molto più netto. Partita dura, segnata da una rissa scoppiata in campo che ha coinvolto molti giocatori e ha portato all'espulsione di Sutton e Gutierrez per l'Aquila e di Alessandro Gentile per la Virtus.

