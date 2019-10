Sono la trentina Patrizia Panizza e il mantovano Marco Capanni i vincitori dell'11.o Trofeo Cassa Rurale di Ledro - Memorial Luca Casari, prova di skiroll in tecnica classica valida come secondo atto del circuito di Coppa Italia 2019/2020 ospitata ieri sui tornanti che dal Passo d'Ampola salgono a Tremalzo, in Valle di Ledro. Netta la vittoria della rappresentante del Team Futura ASD White che ha concluso gli 8Km di gara in 44’51.2 davanti all’emiliana Laura Leoni (ASD Pavullese) finita a 49.6 e alla lombarda Elisabetta Amici (SC Comunità Montana Barzio - Lecco) staccata di 1’06.3.

La gara maschile ha invece proposto un finale thrilling con lo sprint tra il lombardo Capanni e il fiemmese Matteo Betta (US Dolomitica) separati da appena otto decimi. Terzo il molisano Antonio Sassano (SC Amatori Fondo Campobasso) a 13.6.

Oltre un centinaio i concorrenti che hanno nobilitato il Memorial Casari valido quale secondo appuntamento del circuito di Coppa Italia 2019/2020 ma soprattutto come atto di chiusura della intensa stagione 2019. Si tratta di una prova ormai classica per la Valle di Ledro, grazie al costante impegno organizzativo dello Sci Club Ledrense guidato dal presidente Carlo Giacometti: in gara tutte le categorie, dagli under 10 fino ai master, con un tracciato che ha proposto una serie di distanze (tutte in salita) dal chilometro ai 13 Km della gara assoluta. Un tracciato classico che negli scorsi anni ha visto allenarsi anche campioni azzurri del fondo, con Federico Pellegrino protagonista nel Trofeo Cassa Rurale di Ledro 2016 assieme al compagno di squadra De Fabiani, prima di spiccare il volo nella stagione 2016/2017 del fondo

I protagonisti vi sono alcuni nomi noti, specie del panorama giovanile azzurro a cominciare da quell'Alessandro Chiocchetti (classe 2001, tesserato per l'Us Monti Pallidi) che lo scorso inverno ha sfiorato una medaglia ai Giochi della Gioventù Europea di Sarajevo, chiudendo in quinta posizione la 10km in tecnica classica e sul Tremalzo ha nettamente vinto la gara U20 juniores tanto da chiudere al 5.o posto nella classifica assoluta. Tra gli atleti del presidente Fisi Trentino Tiziano Mellarini - presente alla gara con la presidente del CT Maria Demadonna, della Cassa Rurale Marco Baruzzi e del Coni Paola Mora – da segnalare la netta affermazione di Silvia Campione (As Cauriol) tra gli U18 Aspiranti, con il 6.o posto nella classifica assoluta. Da segnalare la nuova vittoria dell’inossidabile Silvano Berlanda tra i master C

Con la prova organizzata dallo Sci Club Ledrense si chiude la stagione dello skiroll, con la ripresa nella primavera 2020 quando il circuito di Coppa Italia riprenderà dopo la parentesi invernale, mentre a livello locale il Trofeo Cassa Rurale di Ledro mette in archivio la stagione estiva, entrando nel cuore della proposta tardo autunnale - invernale: nuove proposte, ma un menù sempre ricco di appuntamenti, sia per quanto riguarda l'outdoor - in attesa della prima neve - sia sul fronte delle iniziative culturali ed enogastronomiche.

CLASSIFICHE:

Assoluta M (Km 13.0): 1) Marco Capanni (Sci Nordico Bismantova) in 59’40.6; 2) Matteo Betta (US Dolomitica) a 0.8; 3) Antonio Sassano (SC Amatori Fondo) a 13.6; 4) Marco Mosconi (Team Futura ASD White) a 2’24.3; 5) Alessandro Chiocchetti (GS Fiamme Gialle) a 2’49.7; 6) Roberto Capanni (Sci Nordico Bismantova) a 3’15.9; 7) Vittorio Torchitti (SC Ubi Banca Goggi) a 3’26.8; 8) Fabio Longo (Cornacci Tesero (3’59.5; 9) Massimo Valerio (Pol. Vobarno) a 4’04.3; 10) Simone Mattarei (Sci Club Rabbi) a 4’35.6.

Assoluta F (Km 8.0): Patrizia Panizza (Team Futura ASD White) in 44’51.2; 2) Laura Leoni (ASD Pavullese) a 49.6; 3) Elisabetta Amici (SC Comunità Montana) a 1’06.3; 4) Cristina Delpero (GS Monte Giner) a 1’29.1; 5) Maria Eugenia Boccardi (Marzola GSD) a 2’00.5; 6) Silvia Campione (ASD Cauriol) a 2’14.0; 7) ) Anna Farina (Sc Fiavè) a 2’30.6; 8) Valentina Loss (Us Primiero) a2’42.9; 9) Gabriella Zanetel (US Primiero) a 4’05.4; 10) Giulia Pedretti (Marzola GSD) a 5’25.1; 11) Silvia Pedretti (Marzola GSD) a 6’03.2

U10Baby F. (Km 1.0): 1) Rachele Baitella (GS Monte Giner ASD) 10’38.3.

U10Baby M. (Km 1.0): 1) Alessandro Papa (ASD Pavullese) 10’37.6.

U12 Cuccioli F (Km 2.0): 1) Elisa Zambelli (GS Monte Giner) 16’45.1; 2) Anita Giacometti (SC Ledrense) a 48.0; 3) Adele Santi (SC Ledrense) a 1’19.6; 4) Teresa Collotta (SC Ledrense) a 4’32.7.

U12 Cuccioli M (Km 2.0): 1) Emanuele Zamboni (SC Ledrense) 13’02.5; 2) Nicolò Calzà (SC Ledrense) a 43.2; 3) Federico Sartori (SC Ledrense) a 2’09.5

U14 Ragazze (Km 3.0): Letizia Papa (ASD Pavullese) 18’52.9; 2) Emma Benamati (Marzola GSD) a 8.2; 3) Lucia Radovan (Sci Fondo Val di Sole) a 24.4

U14 Ragazze (Km 3.0): Riccardo Aquila (ASD Cauriol) 17’31.9; 2) Mark Kudiyev (Sci Fondo Val di Sole) a 18.6; 3) Elias Baitella (GS Monte Giner) a 29.1

U16 Allieve (Km 5.0): Sabrina Nicolodi (SC Fiavè) 41’17.2; 2) Sofia Moreschini (Sci Fondo Val di Sole) a 1’15.3; 3) Sofia Donati (SC Fiavè) a 1’24.0; Martina Festi (SC Fiavè) a 1’26.0; Elisa Dicicco (Marzola GSD) a 3’02.1.

U16 Allievi (Km 5.0): Riccardo Foradori (Marzola GSD) 25’03.0; 2) Lorenzo Boccardi (Marzola GSD) a 38.5; Sebastiano Maestri (Marzola GSD) a 51.9; 4) Marco Giovanni Beretta a 1’06.5; Alessandro Gremes (Marzola GSD) a 1’47.0.

U18 Aspiranti F (Km 8.0): 1) Silvia Campione (ASD Cauriol) 47’05.2; 2) Gabriella Zanetel (US Primiero) a 1’51.4; 3) Chiara Togni (Gr. Sciatori Brentonico) a 6’41.0; 4) Leonora Tita (Marzola GSD) 10’07.6; 5) Sara Lonzi (Marzola GSD) 12’14.6.

U18 Aspiranti M (Km 13.0): Stefano Radovan (GS Monte Giner) in 1h07’11.2; 2) Denis Doliana (ASD Cauriol) a 9.5; 3) Giovanni Lorenzetti (Us Carisolo) a 46.2; 4) Giacomo Varesco (Castello di Fiemme) a 1’32.6; 5) Martino Vanzo (ASD Cauriol) a 3’27.1.

U20 Juniores F (Km 8.0): 1) Maria Eugenia Boccardi (Marzola GSD) in 46’51.7; 2) Anna Farina (Sc Fiavè) a 30.1; 3) Valentina Loss (Us Primiero) a 42.4; 4) Greta Tomasini (GR Sciatori Brentonico) a 4’53.8; 5) Anna Pradel (Us Primiero) a 7’06.3.

U20 Juniores M (Km 13.0): Alessandro Chiocchetti (GS Fiamme Gialle) in 1h02’30.3; 2) Fabio Longo (Cornacci Tesero) a 1’09.8; 3) Simone Mattarei (Sci Club rabbi) a 1’45.9; 49; 4) Olaf Haas (ASD Cauriol) a 4’39.9; 5) Mattia Andrighi (Sci Fondo Val di Sole) a 9’39.5; 6) Martino Radovan (GS Monte Giner) a 10’11.8

MasterM2 M (Km 13.0): Marco Mosconi (Team Futura ASD White) in 1h02’04.9; 2) Roberto Capanni (Sci Nordico Bismantova) a 51.6; 3) Valerio Massimo a 1’40.0; 4) Arrigo Bonacorsi (SC Gromo AD) a 5’54.5; 5) Pierluigi Papa (ASD Pavullese) a 6’50.7; 6) Stefano Ferrari (SC Ledrense) a 7’36.6; 7) Luigi Sesso (GSA Zanè) a 9’07.9; 8) Claudio Gigalotti (SSD Tremalzo) a 15’28.8; 9) Ferdinando Pizzini (SC Ledrense) a 16’13.4; 10) Roberto Ghitto (Gruppo Sportivo Alpini) a 28’50.4.

MasterM3 M (Km 13.0): Vittorio Torchitti (SC Ubi Banca Goggi) in 1h03’07.4; 2) Giuseppe Antonio Gervasoni (SC Ubi Banca Goggi) a 1’50.2; 3) Paolo Sommavilla (Team Futura ASD White) a 2’38.2; 4) Graziano Degiampietro (Bogn da nia) a 8’37.8; 5) Danilo Salvi (SC Valgandino) a 11’25.1; Elio Bernardino Rodigari (SC Gromo) a 17’28.2; 7) Luigi Boccellari (SC Bobbio) a 20’16.7; 8) Giandomenico Zonta (Pol. Vobarno) a 20’31.5

MasterC M (Km 8.0): Silvano Berlanda (Team Futura ASD White) in 41’47.1; 2) Gianfranco Zeni (SC Sportful) a 29.0; 3) Sergio Ambrosini (SC Cai Schio 1910) a 7’26.1; 4) Italo Morandi (SC Bobbio) a 9’12.7; 5) Ignazio Pedretti (SC Cai Brescia) a 27’11.0

MasterA F (Km 8.0): Patrizia Panizza (Team Futura ASD White) in 44’51.2; 2) Laura Leoni (ASD Pavullese) a 49.6; 3) Elisabetta Amici (SC Comunità Montana) a 1’06.3; 4) Cristina Delpero (GS Monte Giner) a 1’29.1; 5) Loretta Urgesi (Marzola GSD) a 8’22.5