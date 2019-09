Sabato 14 in una giornata di sole estivo, al Centro Nautico Universitario sul Lago di Caldonazzo si è svolta la prima edizione della Swimlake, 5 km di nuoto in acque libere che si inserisce nel circuito Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto organizzata sempre dal CUS Trento in collaborazione con ASD Buonconsiglio Nuoto, che per la prima volta ha premiato, grazie al benestare del Centro Universitario Sportivo Italiano, anche il Campione Nazionale Universitario di nuoto in acque libere. La gara era anche valida come Campionato Regionale Trentino Alto Adige di fondo.

Nello specchio d’acqua antistante il Centro Nautico Universitario ”Augsburgerhof”, in località Valcanover, gli atleti hanno nuotato i 5 km all’interno di un percorso rettangolare contrassegnato da boe da eseguire due volte.

Una manifestazione che ha portato il nuoto all’aperto in uno dei più prestigiosi laghi del Trentino. Tutti i partecipanti si sono dichiarati entusiasti ed assieme agli organizatori (Cus - Buonconsiglio E Comitato) hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza anche il prossimo anno. Tutti consapevoli che questo tipo di manifestazioni possono diventare promozionali per il turismo diventando un circuito che coinvolga altri laghi dato che in Trentino ve ne sono quasi 300 e che tanti sono balneabili.