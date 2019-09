La Fin, Federazione Italiana Nuoto del Trentino, comunica che a Trento sono aperte le iscrizioni al corso per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti - Lifeguard riservato a persone d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 55 anni.

Con il Brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto si acquisiscono le seguenti attestazioni: - Brevetto professionale di Asssitente Bagnanti - Attestato esecutore BLS-D (defibillatore) - Certificazione in materia di primo soccorso D.M.388/2003 rispetta inoltre gli standard dettati dall’International Life Saving Federation ed è valido in tutti i paesi aderenti all’organizzazione mondiale.

Il possesso del Brevetto di Assistente Bagnanti-Lifeguard è inoltre riconosciuto come credito formativo sia per gli studenti, sia per coloro che intendano entrare nelle Forze Armate.

Il corso sarà strutturato in P - Standard e/o Abbreviato per Tecnici o Agonisti (piscina). Lo scopo del corso è l’addestramento di soggetti abili nel nuoto, per i quali è necessario lavorare esclusivamente alle tematiche del Salvamento.

Le pre-iscrizioni dovranno essere fatte compilando l’apposito modulo ed allegando anche un certificato medico (medico di famiglia o sportivo, attestante lo stato di buona salute psico-fisica, da consegnare alla segreteria Salavamento (Via della Malpensada 84, c/o Comitato Fin Trentino) il giovedì pomeriggio ore 17 - 19 oppure da inviarsi per e-mail salvamento@fintrentino.it

Il corso - dice la Fin - partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Ai diretti interessati sarà poi comunicata la data della prova di ammissione.