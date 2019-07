Argento per Nadia Battocletti nei 5000 metri, argento per la 4x100 di Lorenzo Paissan e Lorenzo Ianes, bronzo per i 3000 metri di Elisa Ducoli: la domenica svedese di Boras (Campionati Europei Under 20, in Svezia) è da tramandare ai posteri per l'atletica trentina che ha fatto il pieno di soddisfazioni dopo il già storico traguardo del trionfo dello stesso Paissan nei 100 metri di venerdì.

Nadia d'argento. Solo una prova magistrale della slovena Klara Lukam ha impedito a Nadia Battocletti di abbinare al titolo europeo di cross (conquistato in dicembre a Tillburg) anche la corona di principessa d'Europa in pista. Ma la nonesa delle Fiamme Azzurre è sempre lì, sempre nelle zone calde della gara ed alla fine l'argento di Boras vale comunque tantissimo, anche perché questa stagione estiva si è rivelata meno piacevole delle attese, complice anche lo stress da maturità.

La Battocletti dietro Lukam ha saputo vincere la gara delle "normali", per cogliere la medaglia d'argento con il nuovo primato personale di 16'09"39, tenendo a bada la danese Laura Petersen (16'10"44). Più indietro tutte le altre, con la cembrana Angela Mattevi (Atletica Valle di Cembra) eccellente settima in 16'29"81.



Staffetta seconda. E d'argento è stata anche la 4x100 azzurra che ha proposto il campione europeo dei 100 Lorenzo Paissan, accanto al gemello Lorenzo Ianes e a Mattia Donola e Lorenzo Patta. Un quartetto che pur tra qualche difficoltà di troppo in fase di cambio ha riportato il testimone al traguardo in 39"89.

Ducoli di bronzo. Arrivata a Boras con l'intento di non essere solo una comparsa, Elisa Ducoli si è scoperta grande. Ed il sorprendente fine settimana della bresciana dell'Us Quercia Trentingrana ha vissuto l'apoteosi nella tarda mattinata di ieri con un terzo posto («non inaspettato, ma inaspettatissimo») nella finale dei 3000 metri in 9'32"42.