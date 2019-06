Sinner out, Seppi in. Finisce al primo turno la corsa di Jannik Sinner nell’Atp 250 di 's-Hertogenbosch.

.

Il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere all’esordio al cileno Nicolas Jarry (Atp 60) in due set di misura per 7-6(4), 6-3. Per Sinner l’avventura olandese, dove ha festeggiato il suo debutto da professionista sull’erba, era comunque un successo. A s-Hertogenbosch ha raggiunto, dopo Lione a maggio, per la seconda volta in carriera il tabellone principale di un torneo Atp.

Parte invece con una vittoria la stagione sull’erba per Andreas Seppi: il 35enne caldarese ha eliminato al primo turno dell’Atp 250 di 's-Hertogenbosch il lucky loser Thomas Fabbiano (Atp 104) in due set per 7-6 (10), 7-5, volando così agli ottavi di finale. Finisce così la striscia negativa di Seppi, che dagli ottavi di finale di Delray Beach il 20 febbraio aveva perso 10 partite di fila nel circuito Atp. Oggi l’azzurro avrebbe affrontato Jeremy Chardy, il francese ha però dovuto dare forfait per un problema alla schiena.