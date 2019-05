È previsto per domenica l’arrivo a Pergine Valsugana della nazionale italiana di rugby. I campioni del terzo tempo saranno ospiti della città per il ritiro estivo in vista della Coppa del Mondo, che quest’anno inizierà il 22 settembre in Giappone.

La nazionale farà visita in Valsugana più volte, la prima dal 2 al 7 giugno, la seconda dal 23 al 26, la terza dal 7 al 14 luglio e per finire dal 22 al 26 luglio.

Nel corso di queste settimane gli azzurri proseguiranno con i loro allenamenti, che saranno gratuiti e aperti al pubblico e verranno svolti tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 al centro sportivo Costa di Vigalzano.

L’appuntamento da non perdere è la presentazione ufficiale della squadra, che si terrà il 4 giugno alle ore 18.30 nel centro storico di Pergine Valsugana.

Il ritiro è stato organizzato grazie ad un accordo biennale tra la Federazione italiana rugby, l’Apt Valsugana e Lagorai, Trentino Marketing e il Comune di Pergine.