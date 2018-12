Sono uscite le classifiche delle prime 19 posizioni del Campionato Nazionale a squadre di nuoto - Coppa Caduti di Brema al termine della fase regionale. Le prime 8 società maschili e femminili e le successive 8 parteciperanno alle rispettive finali nazionali di serie A1 e A2, in programma domenica 7 aprile 2019 allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri, all'indomani dei Campionati Assoluti Primaverili che si disputeranno dal 2 al 6 aprile (vasca da 50 metri).



Tra le finaliste del Campionato a Squadre serie A2 Maschile troviamo anche i Nuotatori Trentini che si confermano ai vertici del nuoto Italiano accedendo alla Serie A2, per la quarta volta consecutiva tra le sedici squadre più importanti d'Italia.



NUOTO LIVORNO 11794

GESTISPORT COOP 11655

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 11647

TIRO A VOLO NUOTO 11633

TEAM VENETO 11531

NUOTATORI MILANESI 11320

NUOTATORI TRENTINI 11182

AMICI NUOTO VV.F. MODENA 11117