Nell'anno in cui SuperTennis ha celebrato il suo decimo compleanno, lo splendido Auditorium Conciliazione a Roma ha fatto da palcoscenico venerdì sera alla prima edizione dei "SuperTennis Awards", la Cerimonia di premiazione dei nostri campioni e dei protagonisti del nostro mondo che hanno reso indimenticabile l'anno che si sta per concludere. Tra le premiate anche la 22enne trentina dell'Accademia di Anzio dei fratelli Piccari, la figlia d'arte Deborah Chiesa, figlia di Alberto e di Sandra Maistri, per la categoria delle Next Gen femminile, quando ha consentito in Fed Cup la vittoria contro la Spagna sconfiggendo nel singolare decisivo, assegnatole dalla capitano Tathiana Garbin, contro la Arrabuena. Lo spettacolo è stato condotto da Max Giusti, showman e grande appassionato di tennis (è anche consigliere federale della FIT), e da Elena Ramognino, noto volto femminile di SuperTennis. In sala, oltre al Presidente della FIT Angelo Binaghi con i componenti del Consiglio federale, erano presenti il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente, l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, Roberto Fabbricini Presidente di CONI Servizi, Marco Martinasso Direttore Generale di FIT Servizi, Francesco Soro Presidente di Sportcast, Carlo Mornati Segretario Generale del CONI, Alessandra Sensini Vice Presidente del CONI e Alfio Giomi Presidente della Federazione Atletica Leggera Italiana.

Lo spettacolo sarà trasmesso sabato sera alle ore 21 su SuperTennis.



Quindi le premiazioni: un’occasione perfetta per suggellare un’altra straordinaria stagione del tennis italiano, che ha proseguito nel trend di grande protagonista sulla scena mondiale. Un 2018 culminato con la splendida semifinale conquistata da Marco Cecchinato al Roland Garros 40 anni dopo Corrado Barazzutti. Il gala è stato anche il momento di celebrare i successi azzurri nel circuito Atp (a segno lo stesso Cecchinato a Budapest e Umago, Fabio Fognini a San Paolo, Bastad, Los Cabos e il giovane Matteo Berrettini a Gstaad) e nelle altre discipline, dal beach tennis al wheelchair e al padel, disciplina in grande espansione. Non solo le grandi vittorie a livello internazionale, ma una crescita inarrestabile di tutto il movimento nel nostro Paese supportata da numeri da record. Un trend positivo confermato dallo storico sorpasso sul volley (nel 2017 toccata quota 372.964) certificato nei giorni scorsi dal CONI, grazie al quale il tennis è ora al secondo posto solo dietro il calcio.



"La pallavolo ha però più atleti di noi, il dato che più conta - ha evidenziato il Presidente Binaghi - al momento siamo nell'olimpo fra pallavolo e basket. Il nostro obiettivo è superare nel 2019 proprio il volley, anche grazie alla spinta che viene dal padel. Anche perché Cecchinato in sala mi ha confidato che vuole vincere il Roland Garros il prossimo anno e Camila Giorgi arrivare in finale a Wimbledon... Anche noi come federazione, insomma, dobbiamo porci degli obiettivi. A livello maschile è stata sicuramente una grande stagione, come fu nel 2006 in ambito femminile e poi sono arrivati dieci anni di trionfi. E inoltre nel 2019 ci aspettiamo grandi cose proprio da Camila".



A questo trend positivo ha contribuito anche SuperTennis: il canale tv della FIT, nato il 10 novembre 2008 da un'idea lungimirante del Presidente Binaghi con l'obiettivo di riportare il tennis gratis nelle case degli italiani, si è rivelato un formidabile strumento di promozione del nostro sport. Lo scorso maggio una prestigiosa agenzia di stampa internazionale come l'Associated Press e due fra i più importanti quotidiani del mondo, il Washington Post e il New York Times, si sono occupati del nostro canale definendolo una realtà consolidata ed uno strumento promozionale finalizzato alla diffusione di uno sport praticamente unico al mondo.



Il Presidente di Sportcast, Francesco Soro, ha dunque ricevuto dai conduttori della serata un assegno che recava la cifra di 1.853.117.301, ovvero i contatti su SuperTennis in questi 10 anni di vita. Sì, perché in questi primi 10 anni di vita sono stati quasi due miliardi... "Un sentito ringraziamento va a chi ha fatto nascere SuperTennis, quindi al Presidente Angelo Binaghi e a Giancarlo Baccini e Carlo Ignazio Fantola - ha sottolineato Soro - che hanno dato inizio a questa avventura, raccogliendo anche le critiche dei primi anni quando ancora la gente non capiva la funzione del nostro canale tematico, che ha riportato il tennis gratis nelle case degli italiani. E questo è davvero servizio pubblico".



Unica nota stonata della serata il piccolo infortunio occorso a Nicola Pietrangeli, che ha ricevuto il premio alla carriera. L'ambasciatore del tennis italiano è scivolato, facendosi male alla gamba e ha duvuto quindi lasciare in anticipo l'Auditorium Conciliazione. Per fortuna nulla di grave:i controlli ai quali si è sottoposto hanno evidenziato solo una contusione.



La festa del tennis italiano si è conclusa con un video di Fabio Fognini e Flavia Pennetta che hanno fatto gli auguri di Natale da Miami, dove il ligure sta svolgendo la preparazione invernale in vista degli impegni della prossima stagione. "Vi mandiamo un grande saluto qui da Miami, ci dispiace non essere con voi. Vi auguriamo Buon Natale e un anno super a tutti quanti".





Ecco l'elenco dei premiati:



Circolo Canottieri Aniene: scudetto Serie A1 maschile

USD Tennis Beinnasco: scudetto Serie A1 femminile

Daniele Cattaneo e Simone Cremona: vincitori Master Padel maschile

Chiara Pappacena e Giulia Sussarello: vincitrici Master Padel femminile

Mikael Alessi, Giulia Gasparri e Federica Bacchetta: campioni mondiali Beach Tennis

Challenger Genova: miglior challenger italiano

Tennis Club Parioli: vincitore Trofeo FIT 2017 per l'ottavo anno consecutivo

BNL Gruppo BNP Paribas: sponsor dell'anno

Filippo Volandri: Premio Guido Oddo per aver dimostrato all'indomani del suo addio all'agonismo grandi capacità comunicative spiegando il tennis agli italiani nei suoi commenti tecnici su Sky e su SuperTennis

Nicola Pietrangeli: premio alla carriera per il più grande tennista italiano di tutti i tempi vincitore di due Roland Garros, due Internazionali d'Italia e recordman assoluto di presenze in Coppa Davis con 164 match giocati

Giulia Capocci: atleta dell'anno weelchair, ha conquistato il terzo posto in una delle competizioni più importanti al mondo, il NEC Wheelchair tennis Master ITF ad Orlando, in Florida

Marco De Angelis: atleta TPRA dell'anno: è il circuito amatoriale che dà la possibilità a ogni tesserato di vivere l'esperienza di un top player immergendosi in un calendario che abbraccia tutto l'anno

Max Giusti: miglior dirigente dell'anno

Simone Tartarini: insegnante dell'anno, è il coach di Lorenzo Musetti

Carmelo Di Dio: miglior giudice arbitro dell'anno



MIGLIOR JUNIOR MASCHILE

Nomination: Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Luca Nardi

vincitore: Lorenzo Musetti



MIGLIOR JUNIOR FEMMINILE

Nomination: Elisabetta Cocciaretto, Federica Rossi, Martina Biagianti

vincitrice: Elisabetta Cocciaretto



MIGLIOR NEXT GEN MASCHILE

Nomination: Liam Caruana, Gian Marco Moroni, Jacopo Berrettini

vincitore: Jacopo Berrettini



MIGLIOR NEXT GEN FEMMINILE

Nomination: Deborah Chiesa, Martina Trevisan, Jasmine Paolini

vincitrice: Deborah Chiesa



MIGLIOR COACH

Nomination: Simone Vagnozzi, Gipo Arbino, Vincenzo Santopadre

vincitore: Simone Vagnozzi. coach di Marco Cecchinato



MOST IMPROVED

Nomination: Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Stefano Travaglia

vincitore: Matteo Berrettini



MIGLIOR GIOCATRICE

Nomination: Camila Giorgi, Giulia Capocci, Jasmine Paolini

vincitrice: Camila Giorgi



MIGLIOR GIOCATORE

Nomination: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini

vincitore: Marco Cecchinato