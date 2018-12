Sarà il Collegio Arcivescovile di Trento ad ospitare la celebre festa di chiusura dell’anno sportivo 2017-18 del Comitato di Trento del Centro sportivo italiano.

La presidente Gaia Tozzo, insieme al suo staff, saranno impegnati nelle premiazioni di oltre 180 atleti – e delle loro società di appartenenza - che durante l’anno non solo hanno guadagnato il podio nelle loro discipline, ma che si sono distinti per il loro impegno, la dedizione, la costanza partecipando a tutte le prove del Campionato Provinciale Csi (nel caso dell’atletica saranno premiati gli atleti che hanno partecipato ad almeno sette delle nove gare previste dal calendario provinciale).

Saranno premiate società e tesserati nelle discipline: atletica leggera, orienteering, nuoto, pallavolo, sci, tennistavolo, ginnastica artistica e ginnastica ritmica.

A chiudere la cerimonia di premiazioni, verranno consegnati premi e riconoscimenti alle prime dieci società della speciale classifica Tuttocsi – Palio delle Società, trofeo che valorizza l’impegno polisportivo delle società affiliate, giunto alla sua 39ª edizione e dedicato alla memoria di Edo Benedetti, storico presidente del Csi Trento.

Per il secondo anno consecutivo accompagnerà lo svolgimento della serata il Coro Castel Pergine, diretto dal maestro Giorgio Dalmaso.

Non mancherà il momento dedicato alla speciale Benedizione dello Sportivo, celebrata dall’assistente ecclesiastico del Csi Trento, don Daniele Laghi.

L’appuntamento è per venerdì 7 dicembre, dalle ore 19.30, presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovile, in via Endrici 23.