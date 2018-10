La Valle di Primiero il Trentino si prepara ad accogliere un nuovo evento orientistico di carattere nazionale. Nel week end del 20 e 21 di ottobre si tiene infatti il Campionato Italiano Sprint Relay, a Mezzano, e la 7ª prova di Coppa Italia Long, in località Caltena. Ad oggi sono ben 650 gli iscritti (con russi, austriaci, slovacche e sloveni), numero che andrà a crescere con i last minute. Si tratta di 2 appuntamenti nel cuore delle Dolomiti organizzati dal GS Pavione guidato da Adriano Bettega che conta su uno staff di 40 persone. Un sodalizio abituato alle grandi organizzazioni e che solo 2 anni fa ha dato vita ai Campionati Italiani Sprint a Caoria e Calaita, nella Valle del Vanoi.

L’appuntamento è stato presentato oggi. «Il Campionato Italiano Sprint Relay - ha detto Adriano Bettega - ci offre la possibilità di vedere gli atleti impegnati in uno scenario affascinate sia dal punto di vista paesaggistico che sotto l’aspetto sportivo. Nutriamo grandi aspettative per una competizione che qui a Primiero ha già avuto un importante precedente con i mondiali juniores del 2009. Inoltre, con la 7^ prova di Coppa Italia Long andremo a rispolverare una cartina storica come quella di Caltena, ideata ben trentatré anni fa e del tutto adatta ad ospitare una competizione della distanza di tipo “long” in un paesaggio naturale con pochi eguali a livello internazionale».

Il sabato è prevista la gara a squadre che si svolge nel centro di Mezzano, rinomato per i suoi scorci caratteristici e per il suo carattere rurale. Questa formula permette al pubblico di seguire con facilità l’evolversi della prova che vede al via dei team misti con l’obbligo di almeno una donna, in prima frazione, nel terzetto. Difficilissimo stilare un pronostico ma sicuramente formazioni come US Primiero, Park World Tour Italia, Ori Tarzo, Pol. Besanese e altre ancora daranno vita ad una sfida emozionante. Lo scorso anno a Bobbio s’impose la Pol. Masi davanti all’Agorosso Bergamo e GS Pavione.

Discorso diverso nella Long dove il favorito numero uno è l’atleta locale Riccardo Scalet, reduce da una brillante prova in Coppa del Mondo in Rep. Ceca. Con lui l'altro primierotto, Mattia Debertolis (US Primiero), Roberto Dallavalle (MonteGiner), Robert Merl (PWT), Alessio Tenani e Michele Caraglio (AgoRosso). Tra le donne in pole position Verena Troi (TOL), Christine Kirchlechner (SC Merano), Carlotta Scalet (PWT), Francesca Taufer (US Primiero), Irene Pozzebon (Pol. Besanese),.

In questi giorni i percorsi sono stati supervisionati da Fabiano Bettega, atleta del GS Pavione. «La gara Sprint metterà a dura prova gli atleti perchè è richiesta una grande velocità sia nella corsa che nella lettura della mappa. Anche io, che ho fatto il test senza la pressione agonistica, ho commesso vari errori". La Long. "Nella gara in bosco, dove sono previsti 26 punti di controllo, lo scenario cambia totalmente. Ci sono salite molto ripide e ragionare in certi frangenti diventa complicato. I concorrenti dovranno fare i conti con l'acido lattico. Stimo un tempo di 90' per i vincitori».