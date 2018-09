Doppi i motivi di interesse per la seconda edizione della Rosetta Verticale Trail Run in programma 22a San Martino di Castrozza nello straordinario contesto paesaggistico delle Pale. Da una parte c’è la suggestione di affrontare un percorso decisamente emozionante e per i big la lotta per la vittoria finale, dall’altra la grande attesa per capire chi vincerà la seconda edizione del Trentino Vertical Circuit, del quale la gara organizzata da Primiero Ex3me rappresenta l’ultimo atto.

Dopo le prime tre prove, ovvero Roncon Vertical, Verticale del Cornon e Vertical Vioz, comandano la classifica il chiesano Patrick Facchini e la bresciana Corinna Ghirardi. Facchini, già vincitore della prima edizione del circuito, vanta ben con 264 punti, seguito da Tarcisio Linardi con 208 e da Davide Magnini con 200, mentre al femminile Corinna Ghirardi ha nel paniere 260 punti, contro i 192 di Cinzia Franchini e i 168 di Paola Gelpi, attualmente seconda e terza.

Si deciderà tutto dunque sulle verticalità del percorso di gara, caratterizzato da uno sviluppo di 6,9 chilometri e da un dislivello positivo di 1279 metri. La partenza verrà data alle ore 9,30 a San Martino di Castrozza e il tracciato si snoderà sul versante ovest delle pendici del Cimon della Pala, portando i concorrenti fino a Cima Rosetta. Dopo lo start, i runner saliranno verso il Rifugio Colverde transitando sotto l’omonima cabinovia, per poi imboccare il rinomato sentiero 701. Da lì, si prenderà la volta del Dente del Cimon, a precedere i passaggi sotto Cima Corona e all’arrivo della Funivia Rosetta. A quel punto, non rimarrà che l’ultimo breve salto verticale verso la croce di vetta di Cima Rosetta, sede del traguardo, da dove gli atleti potranno godere di una vista a 360° e ammirare l’imponente Cimon, il celebre Altipiano delle Pale e il fondovalle del Primiero.

Terminata la gara, ci sarà il rientro in funivia, con pranzo e premiazioni al Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza. È previsto un rimborso spese per i primi cinque classificati maschi e per le prime tre donne, con un ulteriore premio di 100 euro per chi riuscirà a battere il record della gara, stabilito lo scorso anno dal vincitore Patrick Facchini (53’35”3), mentre al femminile s’impose Cecilia De Filippo in 1h09’09”.

Per quanti volessero godersi lo spettacolo del percorso di gara senza l’assillo del cronometro, inoltre, ci sarà la possibilità di prendere il via alla gara non competitiva, che seguirà il medesimo tracciato della competitiva, ma senza classifica (il tempo verrà comunque registrato). Le iscrizioni, in questo caso, possono essere effettuate via mail all’indirizzo primieroextreme@gmail.com fino a venerdì 21 o presso la segreteria di gara fino a esaurimento pettorali. Per maggiori informazioni a riguardo consultare il sito www.primieroex3me.com.