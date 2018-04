Dopo quattro anni Andreas Seppi torna negli ottavi di finale del "Rolex Monte Carlo Masters", terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 34enne di Caldaro, numero 62 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, che all'esordio aveva superato per la prima volta in carriera il britannico Kyle Edmund, numero 23 Atp, reduce dalla finale di Marrakech, ha battuto anche lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 68 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser (nel turno decisivo delle qualificazioni era stato sconfitto da Cecchinato) dopo il forfait in extremis del connazionale Pablo Carreno Busta, numero 12 Atp ed ottavo favorito del seeding (che avrebbe debuttato quindi direttamente al secondo turno), ancora infortunato.

Andreas si è imposto per 46 63 75, dopo due ore e 23 minuti di battaglia, mettendo a segno l'ottavo successo in nove sfide con il 34enne di La Roda. La cronaca. Solita partenza "soft" di Andrea che si è ritrovato sotto per 3-0: l'altoatesino ha recuperato (3-3) ma poi ha finito per subire il break che gli è costato il set proprio al decimo gioco dopo aver fallito due chance per il 5 pari. Nel secondo parziale Andreas ha preso un break di vantaggio in avvio ma lo ha restituito immediatamente. Ci ha riprovato nel quinto game e stavolta lo ha difeso fino alla fine pareggiando il conto dei set con un altro break. Terza frazione estremamente equilibrata: Garcia-Lopez ha strappato il servizio a Seppi nel terzo gioco ma ha restituito immediatamente il favore. Nel sesto gioco è stato Andreas a provare l'allungo (4-2) ma lo spagnolo lo ha riagguantato (4-4). Quando tutto sembrava far prevedere un tie-break decisivo l'azzurro ha giocato un ottimo dodicesimo gioco alla risposta ed ha chiuso al primo match-point.

Giovedì negli ottavi (i secondi in carriera nel Principato dopo quelli del 2014 quando poi fu fermato da Nadal) Seppi dovrà vedersela con il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking mondiale, in ripresa dopo l'infortunio al polso rimediato ad agosto della scorsa stagione: due pari il bilancio dei precedenti (nessuno sulla terra).



Secondo turno fatale, invece, per Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il 30enne dei Arma di Taggia, numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie (sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic, all'epoca numero uno del mondo), dopo aver battuto all'esordio il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto per 64 62, in poco più di un'ora di partita, al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 Atp, che si è preso la rivincita per la semifinale di Monaco di Baviera quattro anni fa persa in due set con l'azzurro.

La cronaca. Che non sarebbe stata una gran giornata per Fabio lo si è capito quasi subito, nonostante un illusorio 2-0 iniziale (ma c'è da dire che nel suo primo turno di servizio il tedesco ha commesso ben due doppi falli). Nel quinto game Struff ha tolto per la seconda volta di fila la battuta a Fognini e poi si è limitato a controllare l'avversario fino al 6-4 che ha deciso il primo set. Nella seconda frazione Fabio ha subito il break in avvio, ha rischiato di subirne un altro nel terzo gioco ma si è salvato ed al cambio campo ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro. Alla ripresa dell'incontro però non c'è più stata storia: il 27enne di Warstein è volato 5-1, dopo aver brekkato ancora il ligure nel quinto game, e poi ha archiviato la pratica per 6-2 (anche se Fabio ha fatto in tempo a rimediare un "warning" per lancio di racchetta, deluso dalla sua prestazione). Per Fognini sfumata - per il momento - la vittoria numero 300 nel circuito maggiore.



Il 25enne palermitano, numero 100 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, dopo aver messo a segno martedì contro il bosniaco Damir Dzumhur, numero 31 Atp, la sua prima vittoria nel tabellone principale di un "1000", è stato sconfitto per 76(5) 62, in un'ora e 25 minuti di gioco, dal canadese Milos Raonic, numero 22 del ranking mondiale e 14esima testa di serie, contro il quale aveva già perso al primo turno proprio a Monte Carlo nel 2016 ed ancora agli Internazionali BNL d'Italia qualche settimana dopo. La cronaca. Primo set estremamente equilibrato con Cecchinato bravo a salvare due palle-break nel nono gioco ma l'impresa non gli è riuscita nell'undicesimo e Raonic è andato a servire per il set. Il canadese, però, sul più bello ha ceduto la battuta addirittura a zero e a decidere è stato il tie-break che il 27enne di Podgorica si è aggiudicato per 7 punti a 5 dopo essere stato indietro 3-5. Seconda frazione in equilibrio fino al due pari, poi Raonic ha cambiato marcia e spinto dal servizio si è aggiudicato gli ultimi quattro giochi. Nonostante il successo resta qualche perplessità sulla condizione fisica del canadese che nel primo set, al cambio campo con Cecchinato avanti 4-3, ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro.



Il campione in carica nel Principato è lo spagnolo Rafael Nadal, numero uno del ranking mondiale, che punta all’undicesimo trionfo dopo gli otto di fila tra il 2005 ed il 2012 e la doppietta nelle ultime due edizioni del torneo.

RISULTATI

"Rolex Monte-Carlo Masters"

ATP World Tour Masters 1000

Monte-Carlo, Principato di Monaco

15 - 22 aprile, 2018

€4.872.105 - terra rossa



SINGOLARE

Primo turno

(q) Pierre-Hugues Herbert (FRA) b. Paolo Lorenzi (ITA) 76(7) 64

(13) Fabio Fognini (ITA) b. (q) Ilya Ivashka (BLR) 64 75

(q) Andreas Seppi (ITA) b. Kyle Edmund (GBR) 63 57 62

(q) Marco Cecchinato (ITA) b. Damir Dzumhur (BIH) 63 62



Secondo turno

Jan-Lennard Struff (GER) b. (13) Fabio Fognini (ITA) 64 62

(q) Andreas Seppi (ITA) b. (LL) Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 46 63 75

(14) Milos Raonic (CAN) b. (q) Marco Cecchinato (ITA) 76(5) 62



Terzo turno (ottavi)

(q) Andreas Seppi (ITA) c. Kei Nishikori (JPN)



DOPPIO

Primo turno

(wc) Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) b. Tomas Berdych/Fernando Verdasco (CZE/ESP) rit.

Rohan Bopanna/Edouard Roger-Vasselin (IND/FRA) b. (Alt) Andreas Seppi/Jame Cerretani (ITA/USA) 61 75



Secondo turno

(wc) Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) b. (1) Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA) 26 62 10-7



Quarti

(wc) Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) c. Raven Klasen/Michael Venus (RSA/NZL)



QUALIFICAZIONI

Primo turno

(1) Andreas Seppi (ITA) b. Alex De Minaur (AUS) 64 75

(2) Guillermo Garcia-Lopez (ESP) b. Lorenzo Sonego (ITA) 64 63

Marco Cecchinato (ITA) b. (13) Mikhail Kukushkin (KAZ) 63 64

(9) Pierre-Hugues Herbert (FRA) b. Stefano Travaglia (ITA) 75 67(3) 76(4)



Turno di qualificazione

(1) Andreas Seppi (ITA) b. Marcel Granollers (ESP) 63 63

Marco Cecchinato (ITA) b. (2) Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 64 62