Fine settimana «mondiale» per il Garda trentino: sabato 7 e domenica 8, nell’impianto del Ciclamino a Pietramurata è in programma il Gran Premio del Trentino di Motocross, prova valida per il campionato del mondo della classe Mxgp.

Fra i protagonisti attesi l’italiano Antonio Cairoli del team Red Bull Ktm Factory Racing. Il 9 volte iridato arriva in Trentino da leader della classifica mondiale 2018, dopo le prove disputate in Argentina, Olanda e Spagna. Cairoli dovrà vedersela con avversari di altissimo livello come Jeffrey Herlings, Gautier Paulin, Romain Febvre, Jeremy Seewer, Tim Gajser.

Previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, circa 200 i giornalisti e i fotografi accreditati, una presenza stimata di circa 20.000 spettatori nella sola giornata di domenica 8, per un totale di oltre 25 mila paganti, sabato compreso.