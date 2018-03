A Riva del Garda giornata inaugurale del 36° Meeting del Garda Optimist, manifestazione organizzata dalla Fraglia Vela Riva e da Riva del Garda Fierecongressi con protagonisti quasi 1400 timonieri dai 9 ai 15 anni, per la precisione 1069 juniores e 305 cadetti. Inizio decisamente bagnato, ma non per questo senza regate e divertimento: sui due campi di regata (uno per i cadetti e uno per gli juniores più a sud) è sempre soffiato un bel vento da sud sui 12-16 nodi, che ha permesso la disputa di 2 prove per i più piccoli cadetti e 1 per gli juniores, più lenti nelle procedure di partenza in quanto suddivisi in 6 batterie contro le due dei cadetti. Nonostante la pioggia battente e la temperatura non certo primaverile si è avuta una volta di più grande prova di carattere da parte dei partecipanti, che hanno regatato divertendosi, come nulla fosse.

CADETTI. Ben due primi posti per Mosè Bellomi, primo davanti al compagno di squadra Manuel De Asmundis (entrambi portacolori Fraglia Vela Riva), che con un primo e un quarto è secondo in parità di punteggio con la prima femmina, Clara Lorenzi (CNB).

JUNIORES. Ottimo avvio di Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) vincitore nella flotta gialla, altro primo in flotta blu per il campione del mondo in carica Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), primo in flotta rossa il lettone Atilla Martins.

Nel video la cerimonia di apertura: