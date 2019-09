L'Italia vince l'Ig Nobel 2019 per la Medicina per "aver fornito l'evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia", si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere". Nota bene: IG Nobel si legge tutto d'un fiato, come "IGnobile".

Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, di Istituto Mario Negri di Milano e Università di Maastricht.



L'italiano Silvano Gallus, vincitore dell'Ig Nobel 2019 per la Medicina (fonte: Ig Nobel)

Premiate anche le ricerche su scarafaggi magnetici e batteri sulle banconote. Una volta resi magnetici, gli scarafaggi morti si comportano diversamente da quelli vivi: parola dei vincitori dell'Ig Nobel per la Biologia 2019,

Il premio per l'Economia è andato allo studio di Turchia, Olanda e Germania che ha confrontato le banconote di diversi Paesi per scoprire le più efficienti nel veicolare i batteri; si è aggiudicato l'Ig Nobel per l'Ingegneria la macchina per il cambio automatico dei pannolini nei neonati, progettata in Iran. Da Arabia Saudita e Singapore arriva l'Ig Nobel per la Pace, per la ricerca che si è proposta di misurare il piacere di grattarsi quando si avverte il prurito.

Il premio alla pizza ha inaugurato la cerimonia. Inaugurata da un lancio di aeroplanini di carta, la cerimonia organizzata nel Sanders Theatre dell'università di Harvard è entrata subito nel vivo con l’assegnazione dell’Ig Nobel per la Medicina alla ricerca italiana.



Il lancio di aeroplanini di carta che ha ufficialmente aperto la cerimonia di premiazione degli Ig Nobel 2019 nel Sanders Theatre dell'Università di Harvard (fonte: Improbable Research)

“Una buona pizza racchiude tutte le virtù della dieta mediterranea”, ha detto Silvano Gallus ritirando il premio. Nel minuto che ogni ricercatore ha a disposizione per esporre i suoi risultati e le motivazioni delle ricerche sulla pizza, Gallus ha detto che la pizza può protegge dall’infarto del miocardio e da alcune forme di tumore. Gli ingredienti devono essere però, ha aggiunto, quelli tipici della dieta mediterranea: no, quindi, ad altre ‘interpretazioni’ della pizza.



L’abitudine è stato il tema dell’edizione 2019 degli Ig Nobel e il filo rosso della cerimonia, compresa l’esibizione di un improbabile coro dedicato alle cattive abitudini.

A consegnare il premio, tre autentici Nobel: Eric Maskin, Nobel per l’Economia 2007, Rich Roberts, per le Medicina 1993, e Jerome Friedman, per la Fisica 1990.

A bloccare i ricercatori che non rispettavano i 60 secondi rigorosamente previsti per i loro interventi era una bambina di otto anni che entrava in scena gridando: ‘per favore fermati, mi sto annoiando’.

I vincitori avranno comunque occasione di esporre le loro ricerche con più calma oggi, nell’evento organizzato presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit).

IL TRENTINO PROTAGONISTA NEL 2008

Va ricordato che nell'albo d'oro degli Ig Nobel c'è anche un pezzo di Trentino. Nel 2008 fu un docente della facoltà roveretana di Scienze cognitive - Masimiliano Zampini - ad essere premiato, per aver comunque scoperto - assieme ad un collega britannico - come l'udito sia in grado di «fregare» tutti quanti noi nella percezione del gusto del cibo. Facendo un esperimento con la croccantezza delle patatine fritte.