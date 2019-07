Anche Apple cede al fascino del vintage. Secondo il sito MacRumors, l'azienda di Cupertino potrebbe riportare in auge lo storico logo arcobaleno già a partire dai prodotti che verranno lanciati nel 2019. Un particolare che piacerà agli utenti della Mela di vecchia data.

Per la testata un probabile candidato potrebbe essere un computer Mac, ma anche su edizioni speciali di iPhone e iPad della linea (PRODUCT)RED, quella dedicata alla raccolta di fondi per l'Aids.

Il logo della Mela morsicara a sei colori ha debuttato sul computer Apple II nel 1977 ed è stato utilizzato fino al 1998, quando iniziò ad essere gradualmente abbandonato in favore di un logo Apple monocromatico. Di recente l'Apple Park, la sede del colosso di Cupertino, è stato decorato con i colori del logo arcobaleno per celebrare l'apertura formale della nuova sede di Apple e come omaggio a Steve Jobs. I colori erano in bella vista su scale, passerelle, tazze di caffè e persino un palco utilizzato per una performance di Lady Gaga riservata ai dipendenti.