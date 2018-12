La star più pagata di YouTube ha 7 anni e recensisce giochi

La star più pagata di YouTube si chiama Ryan e ha sette anni. Secondo i calcoli di Forbes, dal giugno 2017 al giugno 2018 ha guadagnato 22 milioni di dollari grazie ai video in cui recensisce giocattoli. La sua pagina su YouTube, Ryan ToysReview, conta 17 milioni di follower.



È stata aperta dai suoi genitori nel marzo 2015, e da allora i filmati pubblicati hanno totalizzato nel complesso 25,9 miliardi di visualizzazioni. Le entrate di Ryan derivano solo in parte dalla pubblicità legata alle visualizzazioni, con la fetta più importante che è generata dai filmati sponsorizzati.



Al bottino si aggiungono poi gli altri business. Il bimbo - come racconta un servizio dell’emittente Nbc - ha una sua linea di giocattoli in vendita in esclusiva nelle catene americane Walmart e Target.