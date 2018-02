Una faccina freddolosa, una accaldata e una che fa festa con tanto di lingua di Menelik e cappellino: sono alcune delle 157 nuove emoji in arrivo sugli smartphone nel 2018. Approvate dal consorzio Unicode, che si occupa di standardizzarli, i disegnini entreranno nelle tastiere virtuali portando il totale a 2.823.



Nelle nuove emoji, riportate da Emojipedia, ci sono più look tra cui scegliere, tra cui i capelli rossi e ricci, insieme a supereroi, supercattivi e bandiere dei pirati. Nello zoo digitale entrano il canguro, l’ippopotamo, il lama, il pavone e il pappagallo, e poi l’aragosta, la mosca, il tasso e persino il microbo.



Tra i cibi le new entry sono il mango, la foglia d’insalata, il bagel, mooncake e cupcake. La carrellata di oggetti si arricchisce con il pedone degli scacchi, la palla da tennis, la bussola, lo scarpone e il trolley, la spilla da balia, la spagnoletta e il gomitolo, la spugna, il sapone e il rotolo di carta igienica, il magnete, l’estintore e il simbolo dell’infinito.