Vasco Rossi e Jovanotti iniziano come avevano finito: la prima classifica dei dischi più venduti della settimana nel 2018 vede i due artisti rispettivamente al primo e al secondo posto. Il rocker di Zocca veleggia alto con «Vasco Modena Park», il racconto del concerto dei record del primo luglio scorso, mentre Lorenzo «Jova» Cherubini segue con il nuovo album di inediti «Oh, Vita!». Sul terzo gradino del podio il dominatore del 2017: Ed Sheeran.

Al quarto posto la storia della musica italiana Mina e Celentano, con «Tutte le migliori», che raccoglie i duetti dei due artisti. Stabili gli U2 con «Songs of experience», ideale seguito di «Songs of innocence». I Negramaro guadagnano una posizione con «Amore che torni» ai danni di Cesare Cremonini, con il suo «Possibili scenari», che ora è settimo.

Il gruppo rivelazione di X Factor, i giovanissimi Maneskin guidati dall’eclettico Damiano, resistono con «Chosen» davanti ad Eminem con «Revival». Chiude la top ten Cristina D’Avena con «Duets», la raccolta di duetti con artisti come Emma, J-Ax, Loredana Bertè.

Tra i singoli, si conferma in vetta Ed Sheeran con «Perfect», mentre tra i vinili i Pink Floyd occupano le prime tre posizioni con «The dark side of the moon», «Wish you were here» e «The Wall».