Gli ultracentenari sono 533mila nel mondo

Nel 2019 il numero degli ultracentenari in tutto il mondo ha raggiunto una cifra record: le persone che hanno spento le cento candeline sono la bellezza di circa 533.000, e per una stretta maggioranza sono donne. Lo rivela, in occasione del World Population Day dell'11 luglio, l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), spiegando che il loro numero è quasi quadruplicato dall'inizio del millennio, in meno di vent'anni. In particolare, nell'anno 2000, gli ultracentenari erano solo 151 mila in tutto il mondo.