"Mountain" e le Dolomiti protagonisti a Fico

Ideale anteprima del Trento Film festival 2019, venerdì 5 aprile a Bologna, con la proiezione di Mountain, film vincitore del Premio del Pubblico Alpinismo al 66° Trento Film Festival 2018. Sarà l'evento clou della Serata di Gala del 1° Forum internazionale del Paesaggio Rurale e del Marketing Territoriale.

L’evento, promosso da Fondazione Fico con la partnership della Fao, è in programma alle 21 nel Centro congressi di Fico Eataly World: i riflettori si alzeranno sulla produzione diretta da Jennifer Peedom e narrata dalla voce di Willem Dafoe.

Una sinfonia audiovisiva che racconta le scalate delle montagne più impervie del Pianeta. Una successione di scene mozzafiato che mostrano climbers impegnati in imprese impossibili e veri e propri acrobati delle vette, selezionate a partire da 2000 ore di ripresa in 15 diversi Paesi del mondo. Un video-racconto che non vuole solo stupire gli spettatori ma anche portarli a riflettere sugli aspetti controversi dell’alpinismo estremo e sull’importanza da parte di ogni appassionato di riconoscere i propri limiti.

Il film sarà preceduto, alle 20, dal talk che vedrà protagonisti, fra gli altri, il presidente di Fondazione Fico e Fondazione Mach Andrea Segrè e l’assessore al turismo e commercio della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini: si parlerà dello sport e del turismo culturale come volano di promozione del territorio di montagna.

Fra gli ospiti del Forum, il direttore della Fondazione Dolomiti Unesco Marcella Morandini, che interverrà con una relazione sulle “più belle montagne della Terra”, e Alessandro Dalpiaz, direttore di Assomela.