In un’affollatissima Piazza Fiera a Trento, si è conclusa ieri la seconda, nonché una delle più importanti tappe delle selezioni provinciali del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige 2019, arrivato ormai alla sua 80esima edizione: durante una caldissima serata d’estate, è stata eletta la nuova miss Miss Trento 2019: Samy Margoni.

Lo spettacolo, briosamente presentato da Sonia Leonardi, impeccabile regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige da oltre 15 anni, si è riconfermato un successo ed ha visto sfilare in passerella la bellezza di 20 ragazze in gara, la moda a 360 gradi con le dinamiche modelle over 40, le brillanti performance delle giovani allieve della scuola «Officina della Danza» della «Asd ginnastica acrobatica Vale del Noce e le giovani atlete della Scuola di Ginnastica Artistica Trentina». Non sono mancati gli interventi dei numerosi ospiti tra cui l’intervista al pluricampione del mondo di sci nautico Thomas Degasperi, l’ultimo acquisto di Aquila Basket, il giovane Andrea Mezzanotte, la esilarante attrice comica Loredana Cont.

Principesse indiscusse della serata sono state le venti bellissime ragazze in gara, per lo più studentesse, provenienti da ogni angolo del Trentino, tra i 18 e i 26 anni, che dopo aver aperto la serata con una colorata coreografia, come di consueto hanno sfilato con i loro magnifici abiti da sera, con i body da gara targati Miluna, e fuori concordo con le eleganti creazioni dei giovani stilisti del Centro Moda Canossa di Trento.

Nel corso della serata, la giuria - presieduta da Roberto Stanchina, assessore al Turismo e Commercio del Comune di Trento e dal notaio Patrizia Pagano - ha valutato le diverse ragazze in gara, decretando come vincitrice assoluta, la bellezza esotica della diciottenne di Trento Samy Margoni, studentessa con origini indiano-spagnole.

Samy, molto sportiva, da sempre nutre una grande passione per i cavalli, che l’ha vista fin da piccola protagonista di numerose gare anche a livello nazionale. Inoltre ha ricevuto in premio un gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Obrelli di Trento, uno shooting fotografico professionale, e l’onore di essere la madrina dellagara ciclistica internazionale Charly Gaul che si terrà a Trento il 14 Luglio con partenza da Piazza Duomo.

Assieme a Samy, sul podio e quindi anche loro finaliste regionali troviamo: al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta la diciottenne studentessa di Pergine Valsugana Giulia Filippi, al terzo posto con la fascia di Miss Terza Classificata la diciottenne nonché gemella, Martina Filippi, con la fascia di Miss Quarta Classificata la diciannovenne commessa di Rovereto Cleopatra Longo, a seguire con la fascia di Miss Quinta Classificata la bionda diciottenne Cecilia Bernardis di Riva del Garda, pallavolista professionista che ha appena concluso brillantemente l’esame di maturità e al sesto posto con la fascia di Miss L’Adigetto la diciottenne studentessa di Levico Terme, Izabela Lamallari.

L’hair look di tutte le splendide bellezze in passerella è stato curato con grande professionalità dalle mani del team del Salone Fascino di Ravina capitanato da Rosanna Coser, mentre il trucco è stato affidato alle make up artist di Sole & Armonia e alle esperte mani di Juste Zilionyte make up e Olga Paris make up artist che, grazie alla loro competenza ed esperienza, hanno saputo esaltare al meglio la naturale bellezza delle miss, nonché l’eleganza delle modelle over.

Molto apprezzato dal pubblico, che non si è risparmiato negli applausi, anche il momento dedicato alle modelle over.

A chiudere la serata, l’eleganza e la ricercatezza degli abiti haute couture da sera e pret-à-porter della nuova collezione dell’atelier La Cles Fashion indossati dalle meravigliose modelle e madrine della serata.

La stilista, baronessa Margherita De Cles è stata super applaudita dal pubblico, grazie alla sua originalità nella scelta dei tessuti e dei materiali.

I prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni del Concorso Nazionale di Miss Italia 2019 sono il 28 Giugno a Mezzocorona, il 12 Luglio a Levico, il 14 Luglio a Sarnonico.