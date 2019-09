Donne migliori in test matematica e scienze

Le donne rispondono meglio ai test di matematica e scienze rispetto agli uomini, quando le prove hanno una durata superiore alle due ore. Viceversa se sono più brevi risultato più bravi i ragazzi.



Lo indica lo studio che si è basato sui dati del test internazionale Pisa (Program for International Student Assessment), eseguito ogni tre anni per valutare le prestazioni dei quindicenni in matematica, scienze e lettura. Il risultato, che potrà aiutare a mettere a punto politiche per la riduzione del divario di genere negli studi scientifici, è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications da Pau Balart, dell’università delle Isole Baleari, e Matthijs Oosterveen, dell’università Erasmus di Rotterdam.