Tutti pazzi per il food delivery, la consegna di cibo a domicilio, che nel 2019 si conferma il primo comparto del mercato on line con 566 milioni di euro di fatturato, in aumento del 56% rispetto al 2018. A confermarlo sono i dati dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e di Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano.

Un vero e proprio boom di un servizio presente nel 93% delle città con oltre 50mila abitanti che continua a fare breccia negli italiani, magari a loro insaputa. A livello psicologico, infatti, sono diverse le motivazioni che spingono ad ordinare la cena online.

Non solo mancanza di tempo per fare la spesa, comodità di organizzare al volo una cena con gli amici e l'immancabile pigrizia di mettersi ai fornelli, ma in alcuni casi può essere una trappola pericolosa che aiuta ad isolarsi e nascondere altri problemi, ritardando il momento di chiedere aiuto. "Una coccola a cui è difficile sottrarsi", spiega in un'intervista all'ANSA, Angela De Marco, medico psichiatra esperta del comportamento alimentare, "un'importante conquista di tempo e sapori che può diventare la scorciatoia per non affrontare i propri fantasmi".