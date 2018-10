Quella di Halloween è una notte pericolosa. E questo non per vampiri e mostri, ma per l'aumento degli incidenti stradali. Infatti, secondo una ricerca dell'Università della British Columbia pubblicata su Jama Pediatrics, proprio nella notte di Halloween l'aumento del rischio di morte per incidente stradale è, per i pedoni, del 43% in più. Per i bimbi tra i 4 e gli 8 anni, invece, è dieci volte superiore. Il momento più pericoloso è risultato essere tra le 17 e le 20. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato i dati di tutti gli incidenti mortali avvenuti negli Stati Uniti tra il 1975 e il 2016.

Gli studiosi hanno confrontato il numero di vittime di pedoni tra le 17 e la mezzanotte di Halloween con il numero che risultava nelle stesse ore in alcuni giorni di controllo una settimana prima e una settimana dopo. Negli Usa gli incidenti causano la morte di 4.500 pedoni ogni anno. I ricercatori raccomandano, per la notte di Halloween, di rallentare e prestare particolare cura alla guida all'interno dei centri abitati, ricordando di come non bisogna guidare sotto l'effetto di stupefacenti o superando i limiti previsti per l'assunzione di alcol. Inoltre, invitano a una sorveglianza dei più piccoli mentre, casa per casa, fanno la domanda "dolcetto o scherzetto?".