Slow Wine, di Slow Food editore, giunta alla nona edizione, sempre di più si connota per il rigore nel segnalare e premiare esclusivamente vini e cantine che lavorano la vigna senza cercare scorciatoie. La guida 2019 vede in Trentino 12 riconoscimenti. Le «chiocciole» sono attribuite ai vignaioli Eugenio Rosi di Volano, Foradori di Mezzolombardo, Francesco Poli di Vallelaghi, Maso Furli di Lavis, Pojer & Sandri di Faedo, Redondel di Mezzolombardo, Vignaiolo Fanti di Lavis. «Le bottiglie» vanno a Lorenzo Bongiovanni di Avio. «Le monete» a Cantina Romanese di Levico Terme, Cantina Toblino di Madruzzo, Cembra Cantina di Montagna di Cembra e, di nuovo, Lorenzo Bongiovanni di Avio.

IL COMUNICATO

Ma veniamo al Trentino: «Nonostante il difficile andamento climatico degli ultimi anni, i vignaioli trentini hanno presentato molte buone etichette, prodotte non solo dai “soliti noti”, ma affiancate da parecchie belle novità: da un lato si sono distinte aziende storiche che hanno cambiato passo seguendo con decisione la strada della qualità e dell’identità produttiva; dall’altro sono emerse alcune realtà nuovissime, in zone marginali, ma ad alta vocazione, come la Val di Non e la Valsugana, dove parecchie cantine stanno facendo importanti acquisizioni che ci hanno sorpreso e incuriosito. Si conferma ad alti livelli il vitigno nosiola, a cui manca forse un’identità condivisa dalle varie interpretazioni; mentre cresce la qualità percepita nei vini rossi come il Teroldego e il Marzemino. Infine, eccellenti come sempre i tagli bordolesi provenienti dal Basso Trentino» continuano i curatori.