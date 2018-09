Un concerto meglio del digitale, meglio dei videogame e meglio perfino del sesso.

Lo sostiene Power of Life, una ricerca commissionata da Live Nation, che ha preso in esame, a livello globale, i trend e i comportamenti di oltre 22.500 consumatori di 11 Paesi, fra i 13 e i 65 anni. La ricerca, condotta assieme all'agenzia Culture Coop, rivela che nell'era del digitale e delle esperienze 'virtuali' la musica live è più vitale che mai.

Il 73% degli intervistati afferma che ora più che mai desidera godere di esperienze reali nel corso della propria vita e di essere stufo di quelle 'virtuali' e digitali. Il 71% dei partecipanti si trova concorde nell'affermare che i momenti che li fanno sentire più "vivi" sono quelli passati ai concerti. Alla domanda su cosa li definisca meglio come individui i partecipanti hanno risposto che la musica definisce la loro identità più della loro stessa città natale, politica, razza o religione. Le uniche cose più importanti della musica sono amici, famiglia e ricordi.

Lo studio riporta che due terzi degli appartenenti alla fascia d'età tra i 13 e i 49 anni vanno almeno una volta ad un concerto o ad un festival durante l'anno, con la maggior parte che afferma di andare a diversi eventi live nell'arco dei 12 mesi, che rispecchi l'andamento delle presenze ai concerti e ai festival, con una crescita pari a +21% per un totale di 86 milioni di spettatori nel 2017.

E' stato anche provato attraverso un esperimento biometrico che studia i fan durante un concerto che quasi il 70% mostra una significativa sincronizzazione nei movimenti del corpo che stimola l'ossitocina, l'ormone che facilita i legami e le interazioni fra esseri umani.

La musica live provoca anche emozioni più intense rispetto alla musica ascoltata in streaming e più alti valori rispetto al sesso. Il 78% degli intervistati ha risposto di provare emozioni fortissime ai concerti. Altri avvenimenti o esperienze digitali non si sono rivelate alla stessa altezza: gli intervistati dichiarano di provare emozioni meno forti ascoltando la musica in streaming (-27%) o giocando ai video game (-31%) e di apprezzare di più la musica live rispetto al sesso del 10%.

L'intensità delle emozioni provate durante un live apre la mente a nuove idee. Il 67% del pubblico globale racconta che più si sente coinvolto emotivamente, più è aperto a nuove idee.

I fan della musica live sono, inoltre, catalizzatori culturali. A livello mondiale, coloro che vanno ai concerti sono nel 29% dei casi più ricchi, esiste una possibilità 4 volte superiore che siano micro-influencers (ovvero hanno più di 1.000 followers sui loro social media) ed esiste il +121% di possibilità che siano molto influenti fra i loro coetanei.